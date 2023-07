Rijkswaterstaat pakt Brug over de Noord in 2025 aan: hinder onvermijdelijk voor verkeer en scheepvaart

Zes kilo heroïne gevonden in huis in Ridderkerk: woning moet maanden dicht

Een woning aan de Clara Wichmannstraat in Ridderkerk is op last van de burgemeester voor zes maanden gesloten na een vondst van zes kilo heroïne. Ook vond de politie tijdens een inval een drugspers en verpakkingsmateriaal. Die wijzen erop dat er vanuit de woning drugs werd verhandeld.