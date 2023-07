Stevige buien met een enkele keer onweer in Alblasserdam vandaag

indebuurt.nl De stijl van Wouter (25): 'Ik hou wel van een tikkeltje gek'

In de Rotterdamse straten spot je de mooiste mensen en de tofste outfits. Van alternatieve vintage parels tot glitterende trainingspakken. En van volle afro’s tot hipsterknotjes. Op indebuurt Rotterdam zetten we regelmatig iemand in de spotlights. Deze week: Wouter (25), die we tegen het lijf lopen op Vintage aan de Maas bij OASE.