Tijdelijk verkeershinder op dijk in Alblasserdam vanwege asfaltonderzoek

Gemengde gevoelens over lawaaipaal: ‘Ze moeten camera’s neerzetten en drempels aanbrengen’

Ja, ze hebben last van auto's met knetterende uitlaten en veel te hoge snelheden. Toch wordt in Nesselande met gemengde gevoelens gereageerd op de lawaaipaal die net is neergezet aan de Laan van Magisch Realisme. ‘Het gaat nog een keertje fout.’