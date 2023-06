Vandaag helder weer in Alblasserdam

De Ontmoeting Geert en Christina moesten vakantie in Kroatië inkorten omdat Geerts oma overleed

In De Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door de Drechtsteden en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag is hij in Bleskensgraaf, oftewel ‘Bles’ waar hij Geert en Christine ontmoet.