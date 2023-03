Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Albrandswaard

indebuurt.nl 1500 flessen natuurwijn en roze toiletten: dit is het nieuwe Bar Cult

Als je over de Oostkousdijk richting West rijdt, fonkelen de knalroze neonletters ‘Cult’ je tegemoet. De nieuwe eigenwijze zaak van Rutger van de Pol (33) draait om natuurwijn. De bar heeft een 3D-effect, de toiletten zijn een roze droom en er is geen menukaart. Enkel de vraag: “Waar heb je zin in vandaag?”