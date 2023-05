Heldere dag in Albrandswaard

Rotterdam­se uithalers duiken op daar waar de drugs zijn, ook in Zeeland of België

Van Antwerpen tot Vlissingen, overal duiken uithalers uit Rotterdam of omgeving op. Nu de cocaïne vaker via andere havens dan die van Rotterdam binnenkomt, verleggen de criminelen hun werkterrein. ,,Logisch dat dezelfde netwerken actief zijn, ook als ze via andere havens hun drugs smokkelen’’, zegt Richard Staring, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.