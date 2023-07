met video Aanrijding tussen twee auto's in Spijkenis­se, één inzittende raakt gewond

Op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is een aanrijding tussen twee auto's geweest. Eén van de inzittenden raakte gewond en moest worden nagekeken door het ambulancepersoneel. Het is niet bekend of de persoon naar het ziekenhuis moest.