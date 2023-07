Dode man lag al zeker dagen in Barend­recht­se kelderbox: omwonenden denken dat hij dakloos was

Moederziel alleen moet hij zijn geweest. De dode man die maandag in een Barendrechtse opslagbox werd gevonden, lag daar al zeker meerdere dagen. Mogelijk was hij dakloos en sliep hij stiekem in de ruimte, zeggen omwonenden. ,,Verdrietig dat zo iemand kennelijk niet wordt gemist.’’