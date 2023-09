rotterdam van toen Vliegtuig­spot­ters keken hun ogen uit op Zestienho­ven: ‘Het maakte enorme indruk op ons’

Ready for take-off. De vliegtuigen staan in de startblokken om op te stijgen. Boven in de lucht vloog het voorste toestel zelfs met de achterklep open. Of de passagiers op gepaste afstand wilden blijven. Naar beneden vallen was natuurlijk niet de bedoeling. Kunt u het zich voorstellen?