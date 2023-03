42-jarige Alkmaarder vast voor fatale steekpartij in Hoorn

Leeuwin uit oorlogsge­bied Oekraïne naar opvang in Nederland

Stichting Leeuw, een Nederlands opvangcentrum voor grote katachtigen, haalt leeuwin Zoya op uit Polen. Zoya kwam daar in Zoo Poznan terecht nadat het dier gered was uit het oorlogsgebied in Oekraïne. Naar verwachting arriveert de leeuwin maandagavond in Nederland.