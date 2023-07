Alkmaar: bijna driehonderd meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

Gemeenten maken pas op de plaats met asielop­vang na val kabinet

Nu het door de val van het kabinet onzeker is of er op korte termijn een spreidingswet komt voor asielzoekers, maken enkele gemeenten pas op de plaats met hun plannen voor opvang. Zo wil Beverwijk voorlopig geen asielzoekers opvangen en buurgemeente Velsen wil eerst met de gemeenteraad in gesprek over hoe nu verder.