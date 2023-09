Alkmaarsche Boys 4 verslaat HSV 4

Aanvaller Van Mieghem verruilt FC Volendam voor ADO Den Haag

Daryl van Mieghem gaat opnieuw in de eerste divisie voetballen. De 33-jarige aanvaller maakt de overstap van FC Volendam naar ADO Den Haag. Van Mieghem was afgelopen weekeinde in de met 4-1 verloren competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog trefzeker voor Volendam, waar hij nog een contract voor een jaar had.