AZ-middenvelder Djordje Mihailovic geselecteerd voor Amerikaans elftal

MijnStem provincie Noord-Hol­land plat avond voor verkiezin­gen

Noord-Hollanders die gisteravond nog even de standpunten van de partijen wilden opzoeken of MijnStem wilden invullen, grepen mis. De website bezweek onder een technische stoornis en een groot aantal bezoekers en was vanaf 18.00 uur niet meer bereikbaar. Mogelijk is er sprake geweest van een cyberaanval, dit wordt onderzocht.