De prijs voor een gehandicaptenparkeerkaart verschilt sterk per gemeente: dit betaal je in Alkmaar

Bedrijf blij met goedkeu­ring nieuwe reactor in Petten, duinbe­scher­mers niet te spreken over besluit

NRG|PALLAS, de organisatie die een nieuwe kernreactor voor medische isotopen wil bouwen in Petten, is ‘enorm blij’ met de toestemming die ze daarvoor heeft gekregen. Een woordvoerster van het bedrijf noemt het een mijlpaal en ‘een bijzonder moment’. Nu de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) akkoord is, zijn er qua vergunningen geen grote hobbels meer te nemen, zegt ze. ,,We hebben er altijd het volste vertrouwen in gehad, maar we zijn toch opgelucht dat het is gelukt.”