Dit is het gemiddeld inkomen van jongeren in de gemeente Alkmaar

BBB neemt in vijf provincies minstens een kwart van zetels in

In vijf provincies zit straks op minstens een kwart van de provinciezetels een Statenlid namens de BoerBurgerBeweging. In Drenthe heeft de partij zelfs 40 procent van de zetels in handen, in Overijssel is dat 36 procent. Ook in Friesland (33 procent), Groningen (28 procent) en Gelderland (26 procent) wordt minstens 1 op de 4 zetels van de Provinciale Staten bezet door een BBB’er.