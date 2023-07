Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Alkmaar vandaag

Jongen krijgt 14 maanden cel voor doodsteken tiener school Hoorn na ruzie over kleding­ruil

Een 17-jarige jongen heeft donderdag veertien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd gekregen voor het neersteken van een 14-jarige jongen bij een school in Hoorn. Het slachtoffer overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis. Dit gebeurde in oktober van vorig jaar. De twee hadden ruzie over een kledingruil.