Helder weer in Alkmaar vandaag

Update Grote natuur­brand in Purmerbos geblust, politie houdt rekening met brandstich­ting

De grote natuurbrand die maandagavond woedde in het Purmerbos in Purmerend (Noord-Holland) is geblust, meldt de veiligheidsregio kort na middernacht. Het ging volgens een woordvoerder om meerdere brandhaarden in een gebied van ongeveer vijf voetbalvelden. De politie houdt rekening met brandstichting.