Helder weer in Alkmaar vandaag

Afsluit­dijk in beide richtingen dicht door storing, verkeer kan omrijden via Flevoland

De Afsluitdijk is in beide richtingen dicht voor het verkeer door een storing aan de brug over de Stevinsluizen bij Den Oever, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer op de A7 tussen Noord-Holland en Friesland kan omrijden via Flevoland over de A6.