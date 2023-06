Jong AZ verloor uiteindelijk thuis tegen De Graafschap

Wielrenner zwaarge­wond bij botsing met fietser tijdens inhaalma­noeu­vre in Zwaag

Een wielrenner is maandagmiddag ernstig gewond geraakt toen hij een groepje fietsers inhaalde en daarbij vol in botsing kwam met een fietser op het fietspad langs het Keern in Zwaag. Dat meldt Noord-Hollands Dagblad.