Meisje (15) richt voor feest bedoeld nepvuurwapen op mensen in winkelcentrum Alkmaar

Ook in ziekenhui­zen luwt griepgolf, weinig operaties uitgesteld

Dat het aantal griepgevallen is gedaald, merken ook de ziekenhuizen. Ze hebben het nog steeds heel druk, maar de situatie wordt momenteel in elk geval niet erger en een groot deel heeft nog geen operaties hoeven afzeggen. Dat komt naar voren uit een rondgang van het ANP langs ongeveer veertig van de ruim zeventig ziekenhuizen in Nederland.

18 januari