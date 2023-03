Vandaag kans op lichte regen in Alkmaar

Man (34) aanhouden voor inbraak in ondergrond­se parkeerga­ra­ge Beverwijk

Een 34-jarige man uit Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op de Dellaertlaan in Beverwijk nadat hij een hek van een ondergrondse parkeergarage had geforceerd. Dat meldt Noord-Hollands Dagblad.