Voetganger (64) overleden na aanrijding met auto in Alkmaar

AZ ziet af van uitbrei­ding populaire staanplaat­sen

Voetbalclub AZ heeft besloten de eerder aangekondigde mogelijke uitbreiding van het aantal staanplaatsen niet door te laten gaan. Dat meldt de Alkmaarse club op de website. AZ plaatste in 2020 in de vakken W en X1 de eerste zogenoemde safe standing-plaatsen. Die werden zo populair dat er voor komend seizoen een wachtlijst was ontstaan.