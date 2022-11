‘10 hectare leegstand op XL Businesspark’, stelt een onderzoek, maar alle bedrijfshallen zijn in gebruik: hoe zit dat?

Een kijkje binnen bij Red Light Heaven, al tien jaar lang de Wallen van Twente: ‘Ik werk liever in Almelo dan in Amsterdam’

ALMELO - Red Light Heaven is niet meer weg te denken uit de Almelose binnenstad. In het rood gemarkeerde sekshuis wordt al tien jaar prostitutie aangeboden. De nieuwe vergunning voor nog eens vijf jaar is net binnen. Dat zegt alles over de nette reputatie van De Wallen van Twente. De club is onomstreden maar geen goudmijn: „Het zijn moeilijke jaren.”

