5 x bij deze horecazaken in Almelo bestel je een lekkere borrelplank

Zelfs de rechter kan van de afgedankte rechtbank in Almelo geen monument maken: wat gaat er nu mee gebeuren?

Het is zonder meer een markant gebouw. Maar een monument? Dat is te hoog gegrepen voor de huidige rechtbank in Almelo. Dat blijkt na een uitspraak van de rechter. Het gemeentebestuur van Almelo, dat een aanvraag voor een monumentale status had afgewezen, wordt daarmee in het gelijk gesteld.