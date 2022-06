600 cobra’s en 120 mortierbommen, Almeloër (55) veroordeeld voor handel in illegaal vuurwerk vanuit huis

ALMELO - Een 55-jarige Almeloër is veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur voor de handel in illegaal zwaar vuurwerk. Hij werkte vanuit zijn huis in de Almelose woonwijk Nijrees. Als de man binnen drie jaar nog eens in de fout gaat moet hij een jaar de gevangenis in.

Na een anonieme tip hielden agenten het huis van de man in de gaten. Daar zagen zij op 29 oktober 2020 een zwarte Audi achteruit de oprit op rijden. Daarop kwam de man zijn garage uit met een zware doos in zijn handen. Die verdween in de kofferbak. In de doos zaten 300 cobra’s. Levensgevaarlijk zwaar knalvuurwerk.

34 kilo explosieven

In zijn toenmalige woning, midden in de Almelose wijk Nijrees, vond de politie nog eens 300 cobra’s, 120 mortierbommen en 3 batterijen enkelschotsbuizen. In totaal had hij voor bijna 34 kilo aan explosieve massa opgeslagen. De man wist toen niet dat het zo gevaarlijk was, maar beloofde de rechters dit nooit meer te doen, vertelde hij twee weken geleden in de rechtbank Zwolle.

Maximale werkstraf

„Eens maar nooit weer”, waarschuwt de rechtbank in het vonnis. Vanwege zijn blanco strafblad krijgt de Almeloër nu geen celstraf, maar wel de maximale werkstraf van 240 uur. Om er voor te zorgen dat de man zijn woord houdt, leggen de rechters hem de eveneens maximale proeftijd van drie jaar op. Als hij toch in de fout gaat dan moet hij een jaar de cel in.