Aadorpweg bij N36 gaat maand op de schop en wordt veiliger met betonstroken: 25 eiken moeten wijken

Het gaat om het deel van de Aadorpweg tussen N36 en de rotonde met de Peppellaan en de Westermaatweg. Het asfalt is aan groot onderhoud toe. Maar de klus, waarmee ongeveer een half miljoen euro is gemoeid, wordt veel ingrijpender.

Betonstrook langs berm

Aanplant voor 25 eiken

De verbreding houdt tevens in dat de rijbanen een stukje opschuiven. „In de richting van het fietspad.” Dat is echter alleen mogelijk als aan die kant 25 eiken worden gekapt. Dat gaat dan ook gebeuren, achterin deze week. Met een rij jonge aanplant, een stukje verder van de weg, was daar al rekening mee gehouden. „Zo komen er meer bomen voor terug, namelijk 35. En er blijft genoeg ruimte over tussen rijbaan en fietspad”, verklaart de woordvoerder. Toch zal de kap het aanzicht drastisch veranderen, want het duurt nog wel even voordat de jonge bomen groot zijn. Langs de andere kant van de Aadorpweg hoeven geen bomen het veld ruimen.