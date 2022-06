Aangiftes na mishandeling en doodsbedreiging: hoe het totaal uit de hand liep tussen een Almelose woningstichting en een huurder

NIEUWSUPDATE Gekwelde Almelose ziel is snel genezen, er is weer ruimte voor klassieke dorpsrelle­tjes

ALMELO - Oranje Nassau is kampioen en promoveert naar de tweede klasse. Ook de zaalvoetballers van Heracles Almelo Futsal hebben in de IISPA een titelfeestje achter de rug. Ze springen van de topklasse naar de eerste divisie, het tweede niveau van Nederland. En als het even meezit kan deze maand ook bij La Première de vlag uit. De derde klasse lonkt. Het is al lang niet meer louter kommer en kwel op de voetbalvelden rondom Erve Asito.

5 juni