Aanrijding tussen twee auto’s in Almelo, een persoon naar het ziekenhuis

‘Een warm gevoel’ is de rode draad in nieuwe Buurt Huiskamer in Kulturhus de Klaampe

WESTERHAAR–VRIEZENVEENSEWIJK – Informeren naar voorzieningen of gewoon met dorpsgenoten een kop koffie drinken. Dat kan vanaf maandag 6 februari in de nieuwe Buurt Huiskamer in Kulturhus de Klaampe. „We willen bezoekers vooral een warm gevoel geven zonder angst of schaamte.”

3 februari