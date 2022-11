Aantal volledig elektrische auto’s in Almelo stijgt met 44 procent

ALMELO - Het aantal volledig elektrische auto’s in Almelo is afgelopen jaar met 44 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van TechTiek, die gegevens gebruikte van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In totaal rijden er in Almelo nu 85 elektrische auto’s per 10.000 inwoners, dat zijn er dus bijna zeshonderd.

Met de stijging in Almelo, ligt de stad vrijwel in lijn met het gemiddelde groeicijfer in Nederland. Die stijging bedroeg 45 procent. De gemeten periode is van vorig jaar september tot september dit jaar. Bij de start van de meting reden er in Nederland 208.554 elektrische auto’s rond. Een jaar later waren er dat 303.208.

Stijging neemt af

Ondanks de flinke groei in Almelo en de rest van Nederland, stijgt de groei elk jaar iets minder hard. Bij de vorige meting was de stijging nog 55 procent, en die daarvoor was liefst 83 procent. Dat laat onverlet dat in absolute aantallen het aantal volledig elektrische auto's elk jaar toeneemt.

Het aantal elektrische personenauto’s is per provincie erg ongelijk verdeeld. De meeste volledige elektrische auto's rijden in het Westen en in Brabant. Noord-Brabant voert de lijst aan met 53.349 en Zeeland is hekkensluiter met 3.923.

Meer in grote gemeenten

Almelo is maar een kleintje in verhouding tot de echt grote gemeenten. Daar rijden de meeste elektrische auto's. Lijstaanvoerder is Almere waar 40.292 staan geregistreerd. Op plek 2 staat Breda met 19.730. De gemeentes met de minste elektrische auto’s zijn Vlieland (2 stuks) en Schiermonnikoog (4).

Wierden relatief aan kop

In de gemeente Hengelo staan de meeste elektrische auto’s geregistreerd van Overijssel, namelijk 2.415. Maar je kunt ook kijken naar het aantal elektrische auto's per 10.000 inwoners. Dat geeft een realistischer beeld. Dan blijkt opeens dat Wierden relatief de meeste elektrische auto’s telt. In totaal rijden er 456 elektrische auto’s per 10.000 inwoners rond.

Na koploper Wierden volgen Hengelo (296 per tienduizend inwoners), Tubbergen (149), Rijssen-Holten (130) en Zwartewaterland (124). Waarmee de top-5 van Overijssel op Zwartewaterland na, dus een ‘Twents feestje’ is.

Ambitie is groot

De ambitie in het Klimaatakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zullen er in 2030 naar schatting 1,9 miljoen elektrische personenauto’s in gebruik zijn. Dit betekent dat het aantal elektrische personenauto’s in de komende zeven jaar moet verzesvoudigen.