Actiegroep in Twente de straat op voor huurbevriezing: ‘Weiger die huurverhoging, dat mág’

Na eerdere Overijsselse flyeracties in Zwolle en Kampen is komende zaterdag de regio Twente voor het eerst aan de beurt. De actiegroep strijdt voor een meerjarige huurbevriezing (2022-2026). In wijken in Almelo met veel sociale huurwoningen trekt de groep de straat in om inwoners op te roepen de aangekondigde huurverhogingen niet te betalen.

„Want dat mag wettelijk. Je hoeft niet akkoord te gaan met een verhoging, alleen verzwijgen verhuurders die optie”, zegt William van den Heuvel van Wij Weigeren De Huurverhoging – Twente. Volgens hem hoeven mensen die huren bij woningcoöperaties niet bang te zijn in de problemen te komen als ze weigeren.

Ook in deze regio komen steeds meer huurders in de knel door alle prijsstijgingen. Gea Huisman uit Hellendoorn vertelde vorige week in deze krant hoe ze 700 euro per maand kwijt is aan haar huurwoning, van de in totaal duizend euro die er binnenkomt. Elke verhoging zorgt bij haar voor nieuwe problemen. „Als mijn vriend me niet zou ondersteunen, moest ik onder de brug slapen.”

Hogere tarieven

Per 1 juli 2022 verhogen veel woningcorporaties hun tarieven. In totaal gaat de huurprijs met maximaal 2,3 procent omhoog, zo is afgesproken met het kabinet Rutte. Dat lijkt weinig, maar bij een huursom van 700 euro is dat toch al een extra last van 16 euro in de maand.

Woordvoerder Van den Heuvel: „De huren stijgen jaarlijks. Er komt maar geen eind aan. Steeds meer huurders vragen zich af, is de huur nog wel op te brengen. Veel huurders moeten nu al kiezen: eerst het eten, dan de huur! Stijgende energiekosten vergroten nog eens de problemen.”

De actiegroep trekt zaterdag door Almelo vanaf 10.00 uur, het is nog niet bekend welke wijken ze exact aandoen. Hoewel de groep niet-partijgebonden is, worden ze bijgestaan door Socialisten Overijssel, ROOD-socialistische jongeren en BIJ1Informatie.

