ADG uit Almelo verkoopt dochterondernemingen aan Frans bedrijf

ADG werd 70 jaar geleden opgericht en is met 42.000 werknemers een van de grote spelers op de markt van dienstverlening. De verkoop van de personeelspoot past in de strategie van het bedrijf om zich in de toekomst vooral toe leggen op de facilitaire dienstverlening. ADG is onder meer actief in de schoonmaak, onderhoud, consultancy, interim-diensten en zorg. Uitzendbureau Timing is een van de in totaal twaalf dochterondernemingen van ADG en gaat mee in de voorgenomen verkoop.