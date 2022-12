Aeronamic in Almelo ziet toekomst liggen op Technology Base in Enschede

Familiebe­drijf Riwald Recycling in Almelo komt in Engelse handen: ‘Maar garantie dat iedereen kan blijven’

ALMELO - Het toonaangevende metaalrecyclingbedrijf Riwald in Almelo komt in Britse handen. Per 1 januari hebben de broers Ewald en Gert Huzink het familiebedrijf verkocht aan wereldspeler ArcelorMittal. Alle 51 personeelsleden kunnen blijven. De naam Riwald blijft ook bestaan.

