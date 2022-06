Albert Heijn kiest voor Almelose maaltijdservice Food Connect

Woning met overlastge­ven­de Polen brandt helemaal uit in Almelo

ALMELO - De buurt klaagde al lange tijd over overlast. In hun ogen gebeurde er niks. Woensdagmiddag ging het helemaal mis. De woning waarin zes Polen woonden aan de Jacob van Campenstraat in Almelo, brandde helemaal uit. Er zijn geen gewonden maar de ontsteltenis is groot.

