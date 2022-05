Almelo geeft ‘spookcamping’ terug aan de natuur; ‘Ideale plek voor trimbaan’

Almelose monumenten­soap duurt voort: oude directieka­mer Ten Cate gered van de sloopkogel

ALMELO - De erfgoedvereniging Heemschut krijgt steun in de strijd voor behoud van monumentale elementen in de oude Ten Cate-gebouwen naast het station. De oude firmantenkamer is veiliggesteld en krijgt een plek in de nieuwe rechtbank op deze plek.

17 mei