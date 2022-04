Almelo komt met een bijzonder plan: adopteer een prullenbak. ‘Anders worden ze weggehaald’

Rotterdam­mer (25) vrijgespro­ken van verkrach­ting kwetsbare 18-jarige vrouw uit Almelo op carpool­plaats

Een 25-jarige man uit Rotterdam is door de rechtbank in Almelo vrijgesproken van een hardhandige verkrachting een 18-jarige Almelose vrouw op een carpoolplaats. De rechters oordelen dat daar onvoldoende bewijs voor is. Zij vinden het opvallend en schrijnend dat haar begeleiders niet met de politie wilden praten.

13 april