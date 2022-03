Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

ALMELO – De wijk Aalderinkshoek in Almelo is een van de 14 ‘proeftuinen’ in Nederland, die een bijdrage van het Rijk krijgen om te verduurzamen. Het gaat om 4 miljoen euro subsidie.

Bedoeling is dat met het geld woningen en andere gebouwen aardgasvrij gemaakt worden. Er waren landelijk 47 aanvragen ingediend, voor in totaal een bedrag van 50 miljoen euro. Almelo diende de aanvraag in, samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas.

De reden dat Almelo in de prijzen is gevallen, is dat de wijk Aalderinkshoek in de buurt verschillende warmtebronnen kent, die benut kunnen worden voor een nieuwe, innovatieve warmtevoorziening. Er is daarnaast diversiteit in gebouwen en bouwjaren in de wijk. Wethouder Eugène van Mierlo: „We weten zeker dat er veel te leren valt, waar veel andere wijken in Almelo én Nederland hun voordeel mee kunnen doen.”

Het bijzondere van de plannen in Almelo is dat gebruik gemaakt gaat worden van een Zeer Lage Temperatuur-bronnet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt. Doel is te achterhalen of dit bronnet een duurzaam en haalbaar alternatief is voor aardgas.

Volgens Van Mierlo geldt geen verplichting voor huishoudens zich er op aan te sluiten. „Zie het als een service”, zegt hij. „In de wijk starten we met het benadrukken van het belang van isoleren. Dat is een eerste, weliswaar kleine, maar heel effectieve stap. Uiteindelijk is iedereen vrij zelf voor een duurzame oplossing te kiezen. Alleen is niets doen geen optie.”