Almelo stelt oude brandweerkazerne beschikbaar voor noodopvang vluchtelingen; ‘Om inhumane situaties te voorkomen’

Overleden Almelose Ans Buursma (95) worstelde als kind van NSB-vader elke dag met haar verleden

ALMELO - Ans Buursma-Backx is op 95-jarige leeftijd overleden. De Almelose werd bekend nadat er een boek over haar leven verscheen, waarin ze openhartig vertelde over wat ze meemaakte als dochter van een NSB’er.

26 juni