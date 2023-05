Almelo viert feest gigahuldiging van Heracles Almelo in een roes

nieuwsupdate Jaartje eerste divisie achteraf een zegen voor Heracles: club staat weer als een huis

Het was achteraf een perfect scenario. Eerst de totaal onverwachte degradatie gevolgd door een korte maar hevige huilbui. Daarna de snelle en ingrijpende reset van de club en het direct gelanceerde motto Missie Promotie. Een sfeer oproepen waarin heel Almelo achter Heracles gaat staan. Vanaf de aftrap van de eerste divisie de regie nemen in de kopgroep van de ranglijst. En uiteindelijk eerst promoveren en als ultiem cadeau aan fans en sponsors een kampioensfeest. Conclusie: dat seizoen in de eerste divisie is goed geweest voor Heracles. Welkom bij de Nieuwsupdate Almelo die maar over één onderwerp kan gaan.