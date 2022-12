Almelo wil digitale relschoppers kunnen aanpakken: dat klinkt mooi, maar kan heel gevaarlijk zijn

Almeloër Bert Hümmels is met stomheid geslagen, want zijn fiets is gestolen en... doormidden gezaagd!

ALMELO - Raadslid Bert Hümmels van Leefbaar Almelo is verbijsterd. Want zijn fiets is gejat én... in tweeën gezaagd. Doormidden teruggevonden bij een tunnel in Almelo. „Dat iemand zich zoiets in het hoofd haalt, onbegrijpelijk!”

17 november