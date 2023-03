Almelo wil groeien en ontwikkelen, maar daar is niet iedereen het mee eens: ‘Wanneer is het genoeg?’

Werk aan fietspad in Almelo ligt al tien weken stil en fietsers zijn het zat: wat is er aan de hand?

Eind vorig jaar werd er weken lang voortvarend gewerkt aan de reconstructie van het fietspad langs de Van Rechteren Limpurgsingel. Maar na Kerstmis is de klus stilgevallen en niet hervat. Met name fietsende bewoners van Het Kollenveld en andere woon- en werkgebieden in oostelijk Almelo zijn de obstructies, afgesloten kruisingen en omleidingen zat. Wat is er aan de hand?