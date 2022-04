Almelo worstelt zich door tientallen garageboxen, maar vindt niet veel gekkigheid: ‘Gebruikers laten dat nu wel uit hun hoofd’

ALMELO - 15 kilo illegaal vuurwerk, 2 nepvuurwapens, 3 keer pepperspray en 3 maal lachgas. Daar kwamen de gemeente Almelo en de politie mee thuis na een check van 85 garageboxen in de stad. Dat resultaat lijkt karig, maar volgens burgemeester Arjen Gerritsen gaat het niet per se om de vangst. „Dat we weinig vinden, is juist goed. Dan houden gebruikers zich kennelijk aan de regels.”

Van de acties moet vooral een afschrikkende werking uitgaan, geeft Gerritsen aan. „Preventie is één van de belangrijkste redenen waarom wij dit doen. Dat verwachten onze inwoners van ons. We doen dit vooral zodat criminelen het wel uit hun hoofd laten om hier in Almelo wat illegaals te doen in die garageboxen.”

Duur?

Maar wegen de kosten van de acties dan wel op tegen de opbrengst? Vaak zijn er bij dergelijke onderzoeken meer dan tien mensen aanwezig, waaronder handhavers van de gemeente, douaniers, politieagenten en ambtenaren uit het stadhuis.

„De kosten zitten in de uren van de deelnemers”, zegt de burgemeester. „Het is gewoon onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden. Een politieagent kan in een politieauto surveilleren of hie aan bijdragen. Dat maakt dan niet uit.”

Iedereen heeft zijn eigen taak. „We doen de acties samen, maar lopen elkaar niet in de weg. Als gemeente richten we ons vooral op de vraag of het gebruik van de garage wel of niet binnen het bestemmingsplan past. De politie kijkt tegelijkertijd of er spullen liggen die strafbaar zijn.” De teams troffen zo meerdere keren gereedschap aan dat gebruikt wordt voor de opzet van hennepkwekerijen.

Doel

„Gelukkig zien we dat de overgrote meerderheid van Almelose garageboxen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn”, meldt Gerritsen. „Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, gaan we hier om de zoveel tijd mee door.”