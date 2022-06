Almeloër wurgde Sandra, reed uren met haar in de kofferbak en krijgt 12 jaar celstraf

Daar stond Van V. opeens, in de centrale hal van het Almelose ziekenhuis ZGT. Hij verkondigde dat hij zijn vriendin had gedood en probeerde zich ter plekke ook van het leven te beroven. Het ontzielde lichaam van Sandra Rozeman (56) had al een urenlange rondrit door Almelo achter de rug. Zij lag in de kofferbak van een Kia Picanto, die voor het ziekenhuis geparkeerd stond. Wat was zijn motief?