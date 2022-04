Almeloërs die een intelligente prullenbak willen adopteren verdienen een lintje

Holle Bolle Gijs heeft gemeenten geïnspireerd in de moeizame strijd tegen zwerfval. Zo staan er in Leiden al pratende prullenbakken waarvoor stemmen van inwoners zijn gebruikt. Almelose ambtenaren hebben het idee van een intelligente afvalbak, die communiceert met zijn omgeving, ook opgepakt. Er verschijnen steeds meer gestickerde exemplaren in de stad. Met daarop de tekst: ‘Ik ben een adoptiebak, buurtbewoners legen en onderhouden mij. Daarom is het hier zo netjes.’ Of: ‘Ik vertrek. Want ik word nauwelijks nog gebruikt.’