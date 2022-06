Almeloopers halen 57.000 euro op, deel geld naar Hospice in De Koppel

Op Almeloos Heavenz festival trekken deejays alle registers open: ‘Het wordt onvergete­lijk’

ALMELO - Uit je dak gaan op hiphop en dancemuziek, in tropische sferen. Liefhebbers kunnen op zaterdag 18 juni aan hun trekken komen in Almelo. Het Schelfhorstpark is dan het decor voor de vierde editie van het Heavenz festival. De organisatie is aan het aftellen. „Het wordt een onvergetelijk feest.”

