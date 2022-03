Almeloos gemeenteraadslid Van Doorn draagt bij afscheid koninklijk lintje op aan moeder die in verzet zat

ALMELO - In een met bloemen versierde raadszaal sprak burgemeester Arjen Gerritsen woensdagmiddag de achttien afscheidnemende raadsleden toe in Almelo. Met mooie woorden. Bij de uitreiking van drie koninklijke onderscheidingen was er een bijzonder gebaar.

Marike van Doorn (71) van Lokaal Almelo Samen (LAS) krijgt de eerste (lid in de Orde van Oranje Nassau) opgespeld. Twintig jaar heeft zij er op zitten in de raad. ‘Moeder van de gemeenteraad’, typeert de burgemeester haar. Hij refereert er aan dat Van Doorn de Jongerenraad onder haar hoede heeft genomen. „Je bent ook volhardend. Een fout in een verordening laat je niet los.”

Voor moeder in het verzet

Van Doorn is verguld en vertelt even later dat hij de onderscheiding opdraagt aan haar overleden moeder Paulina van Venetiën. „Ze was in de oorlog bij het verzet en zat vast in de gevangenis van Scheveningen. Zij is daar nooit voor geëerd. Dat geldt ook voor vele andere verzetsstrijders.”

Dubbel gevoel

Haar partijgenoot Jan Hammink (69) ontvangt eveneens een onderscheiding, na zesentwintig dienstjaren. Een volksvertegenwoordiger pur sang, prijst de burgemeester. „Jij kent de stad, en de mensen kennen jou. Je kunt met eer terugkijken op een lange staat van dienst.” Hammink, die de laatste jaren kampte met gezondheidsproblemen, is ook blij. Maar niet zonder weemoed, vertelt hij. „Ik ben hier gekomen met een dubbel gevoel. Want ik was graag nog een periode doorgegaan. Maar dit geeft ook rust. Het gaat goed met mij.”

Niet te bescheiden

VVD-voorman Jemy Pauwels (45) krijgt de derde onderscheiding opgespeld. Na twaalf jaar gemeenteraad. „Je hebt de VVD tot grote hoogte in Almelo gebracht. Weet thema’s stevig neer te zetten en bent met je fractie niet te bescheiden om succes te claimen”, omschrijft de burgemeester. Pauwels vertelt dat hij zeer onder de indruk is. „Voor mij is dit prachtige beloning na twaalf heel erg inzetten voor deze stad.”