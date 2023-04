Almelose (21) gaat tekeer tegen ex en zijn moeder op sociale media: voorwaardelijke boete voor smaad

hulp van kamerlid Almelose Avak na afwijzing visum mogelijk tóch nog naar Lego League kampioen­schap in VS

Wordt het een bordje met zijn foto erop? Of toch Avak zelf die straks aanwezig is bij de Lego-robotwedstrijden in Amerika? De kans bestaat, met dank aan de inzet van Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). Avak is op dit moment onderweg naar de Amerikaanse ambassade voor een interview dat mogelijk toch een visum oplevert.