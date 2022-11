Almelose (54) raakt ernstig gewond bij ongeluk op rotonde, maar wat is er eigenlijk gebeurd?

Schrik en verbijste­ring na vernieti­gen­de au­to-explosie in Almelose wijk Aalderinks­hoek: ‘Wie doet zoiets?’

ALMELO - De eigenares van de ontplofte rode Fiat Punto is verbijsterd. Bij de buurt zit de schrik er goed in. Wat is er in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd op een parkeerplaatsje aan de Berliozstraat in Almelo? Eén ding is zeker: buurtbewoners in dit deel van de Aalderinkshoek zijn zich rotgeschrokken van de knal en de vernietigende vuurzee.

1 november