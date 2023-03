Almelose boekhouders zijn er uit voor 2022: Er is dik 26 miljoen over

Helemaal klaar is de rekensom van het Almelose huishoudboekje nog niet want de eindafrekening met de zorgaanbieders komt pas in april. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de eindafrekening.

Reserve

Een kleine tien miljoen van het ‘overschot’ gaat naar de algemene reserves. Ongeveer datzelfde bedrag komt in een pot voor stedelijke ontwikkeling. Almelo moet flink bijbouwen. Voor een groot deel op plekken in de stedelijke kom. Dat is een dure aangelegenheid. Door daar extra geld voor te reserveren wordt er alvast een bodempje voor de kosten gelegd.

Tijdelijke voorspoed

Het geld zal dus ergens anders vandaan moeten komen. Waar vandaan, dat is een vraag waar volgens hem nu al over nagedacht moet worden. Maathuis: ,,Dat is de keerzijde van dit verhaal.” Hij noemt nog een kostenpost die er bij is gekomen. ,,In de nieuwe cao voor gemeentepersoneel is een loonsverhoging afgesproken. Heel mooi en hartstikke goed, maar dat kost ons wel 12,5 miljoen per jaar. Ook daarom blijven we lobby‘en voor een hogere bijdrage. Meegroeien van het gemeentefonds is nodig om dit soort lasten te kunnen dragen.”