Almelose Charlot Vellener opeens clubloos na einde Eurosped: ‘Volleybal is je leven en met één besluit is het over en uit’

Vocht- en schimmel­pro­ble­men in woningen nemen hand over hand toe

Klachten als gevolg van vocht en schimmel in woningen nemen toe. Dat merken ook de woningcorporaties. „Vanaf het begin van de energiecrisis zien we een sterke stijging in het aantal vragen en klachten”, aldus St. Joseph in Almelo.

16 januari