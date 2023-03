Almelose fietsenzaak opnieuw doelwit van inbraak: fietsen gestolen en veel schade na ramkraak

Stokoude asbestlei­ding moet eruit bij deze 100 huizen: ‘Water zorgt hier al voor zoveel ellende’

Bewoners in Geerdijk lijkt niet veel bespaard te blijven. Na de vele beschadigingen aan huizen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik moet in het dorp nu de riolering eruit die op zo’n honderd woningen is aangesloten. Het waterbedrijf Vitens is bang voor ‘grote complicerende factoren’. Maar de gemeente Twenterand wil dat het werk wordt aangepakt. „We willen het graag veilig houden”, zegt wethouder Arjan Hof.